Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğinde, Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın desteğiyle hayata geçirilen “Güvenli İnternet Eğitimleri” kapsamında bugüne kadar üç bin öğrenciye eğitim verildiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, eğitimlerin Gazimağusa ve Lefkoşa'daki bölge okullarının altıncı sınıf öğrencilerini kapsadığını belirtti.

Bilgisayar Mühendisleri Odası üyeleri Ali Candemir, Bora Tüccaroğlu, Esat Gürhan, Erkan Emirzade, Fatoş L. Özbingül ve Umur Yılmaz tarafından yürütülen eğitimlerde; öğrenciler, internet ortamında karşılaşabilecekleri riskler, zararlı yazılımlar, kişisel bilgi güvenliği, siber saldırılar, yapay zekâ ve 5G teknolojileri gibi konularda bilinçlendirildi.

Eğitim sonunda öğrencilere konuları pekiştirici broşürler dağıtılırken, bilgi yarışmasında doğru cevap veren öğrencilere sürpriz hediyeler verildi.

-Eğitime katılan öğrenciler

Canbulat Özgürlük Ortaokulu öğrencisi Delal Yalçın, eğitim sayesinde internetin faydalarını daha bilinçli şekilde öğrendiğini belirterek, bundan sonra interneti daha dikkatli kullanacağını ve şifrelerini kimseyle paylaşmayacağını söyledi.

Çanakkale Ortaokulu öğrencisi İskender Zorbayır ise yapay zekâ hakkında merak ettiği pek çok bilgiyi bu eğitimde öğrendiğini ifade ederek, yapay zekânın olası zararları konusunda farkındalık kazandığını dile getirdi.

Çanakkale Ortaokul öğrencisi Sena Tepe ise bilişim suçları ve çocuklara yönelik yasal düzenlemeler hakkında önemli bilgiler edindiğini belirtti.