Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve bir grup belediye meclis üyesi, bu yıl 484'üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’ne katıldı.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine 26-28 Nisan tarihlerinde Manisa’da bulunan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve meclis üyeleri program kapsamında Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre, Şehzadeler Belediyesi Gülşah Durbay ve Manisa’yı Tanıtma ve Turizm Derneği’ni ziyaret etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ziyaretlerde belediye meclis üyeleriyle birlikte kardeş belediye Manisa’da olmaktan ve Festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Özçınar ayrıca, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde yeni seçilen Manisa Büyükşehir ve Şehzadeler belediye başkanları ile tanışarak görevlerinde başarı diledi.

Özçınar başkanlığındaki Güzelyurt Belediyesi heyetinde belediye meclis üyelerinden Osman Kasapoğlu, Buğra Sadık, Kemal Saygılı, Veleddin Taşkent ve Hasan Altınmakas yer aldı.

Eğitmen Ayhan Bıçaklı başkanlığındaki halk dansları ekibi de 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer alarak gösteri sundu.

23-28 Nisan tarihleri arası yapılan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Sultan Cami minare ve kubbelerinden mesir macununun halka saçılmasıyla son buldu.