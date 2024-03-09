Girne - Güzelyurt anayolundan bugün meydana gelen kazada Andreas Pavlou (E-34) 277 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HBM 442 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametinden Girne istikametine dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada yoldan çıkıp askeri birliğe ait çevre tellerine çarparak sol yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü tutuklandı.
-Zümrütköy’de araba takla attı
Güzelyurt - Serhatköy eski anayolu üzerinde bugün Ece Karaosmanoğlu (E-30) yönetimindeki JH 393 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu Zümrütköy’de sağa meyilli viraja geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederken otomobil yoldan çıkarak takla attı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
-Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
Lefkoşa’da bugün alkollü sürücü park halindeki arabaya çarptı, kazada yaralanan olmazken 36 yaşındaki sürücü Azad Achilov tutuklandı.
Kaza, Mehmet Akif Caddesinde boyunca SJ 635 plakalı salon aracı güney istikametine doğru 331 mlgr alkollü içki tesiri altında kullanan Azad Achilov’un (E-36) yolun solunda bulunan Dede Döner önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solunda park halinde bulunan GA 395 plakalı aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.
Çarpma sonucu öne doğru savrulan GA 395 plakalı araç da önünde yine park halinde bulunan VK 815 plakalı araca çarptı.