Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, Güzelyurt ilçesine bağlı Kalkanlı Köyü’nün sokak köpeği tehlikesine maruz bırakıldığını savunarak, Merkez Kaymakamı ve Güzelyurt Kaymakamı’nı eleştirdi.

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Rana Sarro yaptığı yazılı açıklamada, Güzelyurt İlçesine bağlı Kalkanlı Köyü’nde dört yıldır sahipsiz köpek sorunu ile mücadele edildiğini söyledi.

Sarro, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un, soruna köklü çözüm için bir barınak arazisinin, Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne icar edilmesi talimatı verdiğini, fakat Merkez Kaymakamı ile Güzelyurt Kaymakamı’nın talimata uymadığını ileri sürdü.

Tüm ilçelerde barınaklar mevcutken Güzelyurt ilçesinde barınak bulunmadığına işaret eden Sarro, “Köy halkı isyan noktasındadır. İçişleri Bakanlığı’na giderek eylem yapma dâhil her türlü mücadeleyi verme kararlılığındayız” dedi.

Sarro, kendi himayesinde şu anda Veteriner Dairesi’ne kayıtlı 250 civarı kimsesiz köpek olduğuna işaret ederek, bu köpeklerin taşınması için devletin uygun bir arazi göstermesi gerektiğini kaydetti.

Sarro şöyle devam etti:

“Hayvan Refahı Yasası’na göre, belediye barınak yapmakla yükümlü iken, Güzelyurt Belediyesi tam 25 yıldır ilçeye bir barınak yapmamıştır. Bu da yetmezmiş gibi, gönüllü hayırsever kişilerin böylesi bir sosyal sorumluluk projesine de arazi göstermeyerek engel olunmaya çalışılıyor.

Hayvan Refahı Yasası’na göre, 'sokaktan her bir köpek sahiplenen bir kişiye belediye her türlü desteği vermek zorundadır' maddesi de şu anda çiğnenmektedir. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’u bu sorunun daha büyük bir kaosa dönüşmemesi için gerekli iradeyi göstermeye davet ediyoruz.”