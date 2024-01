Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Değirmenlik İlkokulu’nun müdür odası, müdür muavin odası, sekreterlik, öğretmenler odası ve beş derslik inşaatının karkası ile tuğla işleri tamamlandı.

Değirmenlik İlkokulu’nu ziyaret edip, yapılan inşaatı yerinde inceleyen Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, inşaatın sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ve kısa zamanda tamamlanıp eğitime hizmet vermesini hedeflediklerini ifade etti.

Karavezirler, bakanlıkla imzaladıkları protokol çerçevesinde tüm okullara ve eğitime destek ile katkıların her zaman devam edeceğini belirtti.