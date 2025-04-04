Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, geçmiş yıllarda verdiği mücadelenin bugün meyvesini almaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Dernek adına mesaj yayımlayan Rana Sarro, sokak hayvanlarına yapılan zulümlerin mücadeleler sonunda azaldığına dikkat çekti.

Sarro, geçmişte hayvanlara karşı yapılan birçok zulme örnek vererek, “Ülkede sokak hayvanlarıyla ilgili artan bilinç ve kazanılan farkındalığa müteşekkiriz." dedi.

Dünya Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığına da çağrıda bulunan Sarro, ülkeye doğal bir yaşam alanı kazandırılması için öncü olmaları talebinde bulundu.