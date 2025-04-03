Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne bölgesinden 9 ilkokulun katılımıyla gerçekleşen 2. Merit İlkokullararası Futbol Şenliği’nin kupa ve madalya törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadyumu’nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor faaliyetlerinde çocukların bir araya gelmesinin önemine dikkat çekerek, şenliğe katılan ve mücadele eden çocukları tebrik ederek, başarılar diledi.

Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Çocukları seviyoruz ve değer veriyoruz. Sizlerin mutluluğu bizlerin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mutluluğudur” dedi.

Çocukların her zaman yanında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, eğitim yanında sosyal iletişim için spor ve diğer faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

Gelecekte ülkeyi yönetecek çocuklara güvendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların sosyal iletişiminin gelişmesinin ülkenin gelişmesine katkıda bulunulacağını kaydetti.

Konuşmasını ardından Cumhurbaşkanı Tatar, şenliğe katılan okulların öğrencilerin kupa ve madalyalarını takdim etti.