Güzelyurt’ta sakin 78 yaşındaki Mehmet Tarihsever, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Tarihsever’e görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Mehmet Tarihsever’in ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek.

-47 yaşındaki Seydi Akar’ın ölüm sebebi kalp

Öte yandan önceki gün Gönyeli’de, evinde rahatsızlanan, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 47 yaşındaki Seydi Akar’ın ölüm sebebi açıklandı.

Akar’ın otopsi raporunda ölüm sebebi, “Kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olarak belirtildi.