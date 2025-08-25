Güzelyurt'ta gece saatlerinde meydana gelen kazada, Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde kontrolden çıkan bir araç önce bir elektrik direğini devirdi, ardından çarşı içindeki iki işletmeyi darmadağın etti!

Güzelyurt'ta, Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde dün gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Kontrolden çıkan bir araç önce bir elektrik direğini devirdi, ardından iki işletmenin içine girerek maddi hasara yol açtı.

Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Öte yandan, kazanın ardından oluşan enkaz sabah saatlerinde hâlâ yerinde duruyor.