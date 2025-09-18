Güzelyurt’ta uyuşturucu madde tasarrufundan dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.00 sıralarında Güzelyurt’ta, I.C.(E-20) ve M.A.’nın (E-19) evinde yapılan aramada, yaklaşık dört gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü ve uyuşturucu madde satışında elde edildiğine inanılan 2 bin 400 TL nakit para bulundu. Bahse konu kişiler ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.H. (E-24) ve B.G.M.E. (E-24) tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında M.H. ve B.G.M.E.’nin Güzelyurt’taki evlerinde yapılan aramada ise üç gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü ile uyuşturucu madde satışında elde edildiğine inanılan 2 bin dolar ve 3 bin 355 TL nakit para bulundu.

Soruşturma devam ediyor.