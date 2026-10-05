KIB-TEK’te yaşanan olayları takip eden Kıbrıs Genç TV muhabirimiz Ahmet Karagözlü’nün görevini yaptığı sırada müdahaleye uğradı, müdahale sırasında telefonunun camı kırıldı. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği de olaya tepki göstererek, gazetecilerin görevini yapmasının ve halkın haber alma hakkının engellenemeyeceğini vurguladı.

Olayın ardından Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği de açıklama yaparak, gazetecilerin kamuoyunu ilgilendiren olayları takip etmesinin ve haber yapmasının engellenemeyeceğini vurguladı.

Birlik, olayın tüm yönleriyle araştırılması ve gazetecilerin görevlerini özgür ve güvenli şekilde yapabilmelerinin güvence altına alınması çağrısında bulunurken, polise yansıyan sürecin de yakından takip edildiğini açıkladı.