Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı

Türk ulusunun denizlerde ticaret yapma hakkı ile kıyı ve limanlarını deniz ticaret hukukuna göre uyarlamasının 93’üncü yıldönümü, “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı”, Türkiye’nin yanında Girne ve Gazimağusa’da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önünde 09.00’da gerçekleştirilen tören, protokol sırasına göre çelenkler anıta konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Törende, günün anlam ve önemine dair konuşma yapıldı.

Girne’de Atatürk Anıtı önünde yine saat 09.00’da başlayan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı töreni de anıta çelenklerin konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle başladı.

Törene, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, KTBK Girne Merkez Komutanı Topçu Albay Melih Güler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Yarbay Mehmet Sevgüm, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Polis Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile siyasi parti, dernek, okul, kurum kuruluşların temsilcileriyle askeri yetkililer katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Sahil Güvenlik Komutanlığından Deniz Teğmen Ahmet Kayabaşı, 1 Temmuzun, kabotaj hakkının Türk halkı tarafından kazanılmasının yıldönümü olduğunu belirterek, Kabotaj Kanunu’nun Kurtuluş Savaşı’nın denizlerde kazanılan zaferi olduğunu vurguladı.

Deniz Teğmen Kayabaşı, Kabotaj Kanunuyla Türk Denizciliğinin ekonomideki yerini aldığını, denizlerin yabancıların elinden kurtarıldığını, zengin ve eşsiz sahil şeridine sahip kıyılarda her türlü deniz ticareti, kılavuzluk, nakliye ve liman hizmetleri yapma hakkının Türk bayrağı taşıyan gemiler ve Türk halkına verildiğini anımsattı.

Denizcilik sektörünün ekonominin dışa açılmasında ve uluslararası ticaret sistemi ile bütünleşmede önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Kayabaşı, Türk denizciliğinin bugün ulaştığı noktada Kabotaj Yasasının oluşturduğu ortamda edinilen denizcilik altyapısı ve birikiminin çok önemli bir payı olduğunu vurguladı.

Barış Harekatı’yla başlayan Kıbrıs Türk denizciliğinin, geçen 45 yıllık sürede uygulanan ambargo ve tüm engellemelere rağmen önemli gelişmeler kaydettiğini ifade eden Deniz Teğmen Kayabaşı, KKTC’nin mütevazı ama ülkesine birçok hizmet yapan deniz ticaret filosunun, ülkenin dışa açılan kapısı olduğunu kaydetti.

KKTC’nin deniz ticareti, deniz taşımacılığı ve bu alanlarda gemilere yapacağı liman hizmetleri ve yat turizm işletmeciliği girişimleriyle, ekonomisini daha güçlü bir yapıya kavuşturacağını ifade eden Deniz Teğmen Kayabaşı, “Ümidimiz, gelecek yıllarda KKTC denizciliğinin güçlü bir deniz ticaret filosuyla modern ve işlek limanlarıyla ve teknolojinin tüm imkânlarını kullanabilen tersaneleri ile daha güçlü bir konuma ulaşmasıdır” dedi.

Kayabaşı, Türk denizcilerinin, kıyılarda Türk ulusunun haklarını korumaktan, uluslararası denizlerde , limanlarda, Türk ve KKTC bayraklarını dalgalandırmaktan, ekonomi, sanayi ve vatan savunmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Tören, The English School Of Kyrenia öğrencisi Meray Ramiz’in, “Kabotaj Bayramı “adlı şiiri okumasıyla sona erdi.