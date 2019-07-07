İskele Festivali'nde gençlik yarışmaları

51. Geleneksel İskele Festivali, 36. Gençlik Yarışması ile devam etti. Dün (6 Temmuz) akşam İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yarışmada genç kız ve erkekler birincilik için podyumdaydı. Spor ve abiye kıyafetlerle jürinin huzuruna çıkan gençlerin heyecanı ise görülmeye değerdi.

YILIN GENÇLERİ BELLİ OLDU

İskele Belediyesi’nin sponsorluğunda Bülent Günkut imzası taşıyan yarışmada Yılın Genç Kızı Azra Kızılbora, Yılın Genç Erkeği ise Arseven Dağar oldu. Birinciler 1000 TL’lik para ödülün de sahibi oldular.

GENÇLİK YARIŞMASI 36 YAŞINDA

Festivaller Festivali İskele Festivali dün akşam 36 yıllık geleneğe ev sahipliği yaptı. Gençlik Yarışması nam-ı diğer Yılın Genç Kızı ve Yılın Genç Erkeği büyük ilgi gördü. Birincilere 1000 TL para ödülünün verildiği gecede İpek Amber, Reva ve Sevim Sanlı Sanlıer’in söylediği şarkılar geceye renk kattı.

SADIKOĞLU: “MERAKLA BEKLENEN BİR YARIŞMA”

Gecede kısa bir konuşma yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, gençlik yarışmasının ada genelinde merakla beklendiğine dikkat çekti: “Yarım aşırı deviren yeni yaşımızla bu yıl 51.’sini düzenlediğimiz Festivalimizin bünyesinde yer alan 36 yıllık efsane bir yarışma, nam-ı diğer Yılın Genç Kızı ve Yılın Genç Erkeği Yarışması, yalnızca İskele’den değil bugün adamızın genelindeki gençler tarafından da merakla beklenen bir yarışma olmuştur.” Konuşmasının sonunda ise Bülent Günkut ve Günkut ailesine katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

YILIN GENÇ KIZI

Mustafa özarabacı, Hüseyin Ekmekçi, Eray Göksan, Mehmet Günkut, Gülgün Dargın, Fehmi Çavuşoğlu, Valde Kraner, Süleyman Mullahasan, Elif Sude Züğürt ve Fulya Tilki’den oluşan seçici kurulun yılın genç kızı ve yılın genç erkeğini seçmekte bir hayli zorlandığı gecede yılın genç kızı kategorisinde birinciliği göğüsleyen isim Azra Kızılbora oldu. Adının açıklanması ile birlikte heyecanı ikiye katlanan Kızılbora 1000 TL’lik para ödülünün de sahibi oldu.

YILIN GENÇ ERKEĞİ

Gecenin finalinde ismi açıklanan bir diğer isim ise yılın genç erkeği birincisi oldu. Kazanan

Arseven Dağar oldu. Dağar da 1000 TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

2019 YILIN GENÇ ERKEKLERİ

1. Azra KIZILBORA (1000 TL)

2. Fidel GÜLEÇYÜZ (700 TL)

3. Selma BAYRAK (500 TL)

2019 YILIN GENÇ KIZLARI

1. Arseven DAĞAR (1000 TL)

2. İbrahim TÜMAY (700 TL)

3. Ogün KÖKSAL (500 TL)