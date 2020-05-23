Köprülü-incirli ve serhatköy’de yangın

Dün saat 12.00 sıralarında, Köprülü-İncirli anayolunun 2’nci km’leri arasında henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu Hasan Haydaroğulları’naait 3 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

Serhatköy’de dün saat 16.00 sıralarında, eski mezarlık bölgesinde rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin bir birlerine temas etmesiyle çıkan kıvılcım neticesinde başlayan yangın sonucu ise Beliz Dağcan’a ait 30 rulo balya, RamadanDağcan’a ait bir plastik su deposu ile Zeki İşlek’e ait on beş metre uzunluğundaki sulama hortumu yanarak hasar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 14:11