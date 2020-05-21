Uyuşturucu tasarrufu

Lefkoşa’da devriye halinde olan polis ekibi, dün saat 13.00 sıralarında bir araç park yerinde şüpheli olarak dolaşan M.S.M.H’nin (E-26) çantasından bir maddeyi ağaç altına attığını tespit etti.

Yapılan kontrolde olay mahalline atılanın yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara olduğu kaydedildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahsın ikametgahında arama yapmak için kalmakta olduğu apartmana gidildiği sırada apartmanın giriş kısmında bulunan A.I.D.M’nin (E-22) polisi gördüğü esnada kaçmaya çalışması üzerine, üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2,7 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahısların tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan Polis Basın Bülteni’ne göre tasarruflarında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak tutuklan M.A.R.A.Q (E-23) ve A.A.M.A (E-24), yapılan tahlillerde bulunan maddelerin uyuşturucu olmadığının tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldı.