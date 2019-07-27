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Yurt odasında arama... Tasarrufunda uyuşturucu bulunduran 2 kişi tutuklandı

Yurt odasında arama... Tasarrufunda uyuşturucu bulunduran 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da önceki gün A.A.(E-21) ile S.N.’nin (E-23) evinde arama yapan ve 21 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulan polis, meseleyle ilgili aranan S.S.A.’nın (E-28) dün Gazimağusa’da tutuklandığını açıkladı.

S.S.A.’nın yurt odasındaki aramada uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan 1 kesik pet şişe parçası bulundu ve emare alındı. 

Meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen J.A.L.’nin (E-29) yurt odasında da arama yapıldı. Söz konusu kişinin tasarrufundaki yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edildi. Odada 6 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde de bulundu, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

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