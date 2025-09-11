Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde bulunduran Can Holding'e savcılıkla el konuldu. Holding bünyesindeki 121 şirkete el konulurken, yöneticilerine "kara para aklama", "kaçakçılık" ve "suç örgütü kurma" suçlaması yöneltildi.

Küçükçekmece Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi.

Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu.

Mehmet Şakir Can, Kenan Tekdağ ve Kemal Can'ın da aralarında olduğu şirket yöneticileri sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Petrol istasyonları, eğitim kurumları ve elektronik eşya üretimi yapan Can Holding geçtiğimiz aylarda Ciner Yayın Holding’deki hisselerin tamamını satın almıştı. Can Holding bünyesindeşu an Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi kanallar bulunuyor. Can Holding'in bu satış için 800 milyon dolar ödediği belirtiliyordu.

Ciner Yayın Holding'i satın alan Can Grubu, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi eğitim kurumlarını elinde bulunduruyor.

Holding ayrıca Energy akaryakıt istasyonları, Golden Hill Hotel ve Mediza Hospital’ın da sahibi. Bunların yanı sıra holdingin beton santralleri ve lojistik sektöründe de yatırımları var.

SAVCILIK AÇIKLAMASI. ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında şu bilgileri verdi:

"Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturmakapsamında;

Yüksek miktarda para girişi yapıldı.

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edilmiştir.



Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal C. ve Mehmet Ş. C. liderdiğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşılmıştır.

Kara para suçlaması



Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.



MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda; suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği anlaşılmıştır.

MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır.

Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına değerlerine el konularak TMSF kayyım olarak atamış olup 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Kamu düzenini, mali sistemini, vergi adaletini zedeleyen ve suç teşkil eden bu nitelikteki eylemlere karşı başlatılan soruşturma, MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup, adli sürece ilişkin gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

CAN HOLDİNG KİMİN, NE İŞ YAPIYORDU?



Can Holding'in kurucusu Zamanhan Can. Can, 1952 yılı Doğubayazıt doğumlu.



Şirketin internet sitesindeki bilgiye göre, Can, 1972’de “Zamanhan Can” ünvanını taşıyan ticaret şirketini kurarak ticaret odasına ilk kaydını yaptırdı. Bu tarihlerde Türkiye’ye komşu ülkeler ile aktif ihracat-ithalat yapmaya başlayan şirket, ticaret faaliyetleri yanında turizm sektörüne ilk yatırımlarını yaptı. Aynı dönemde, akaryakıt istasyonunu kurdu.



Holding, 1993 yılında, Türkiye’nin " En Fazla Akaryakıt İstasyonu İşletme Sahipliği" olan “Enerji Petrol” temellerini İstanbul’da atarak, ilk akaryakıt İstasyonu kurdu aynı yılda uluslararası büyük hacimli Petrol ve türevleri ticaretine başladı.



Holding, 2022’ nin ilk aylarında, ülke çapına yayılmış 100'ü aşkın kampüsü, 60.000 bine yakın öğrencisi olan, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Doğa Koleji'ni satın aldı.



2023 itibariyle 700 bin metre kare üretim alanına sahip, beyaz eşya, televizyon, küçük ev aletleri çeşitleri, klima ve soğutma cihazlarını üretimindeki kapasitesini artırdı, Çerkezköy tesisin ardından, Lüleburgaz ve Mersin fabrikalarının da hizmete girmesi ile dayanaklı tüketim ürünleri gamında, Awox, Seikon, Telefox, Energia markalarının satışını yaptı.

Holdingi son olarak Kemal Can yönetiyordu.

HOLDİNGİN YÖNETİCiSİ KEMAL CAN KİMDİR?

Can Holding'in bugünkü sahibi Kemal Can, Ağrılı. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 1973'de doğan Can, babasınndan holdingi yönetimine devraldı. Holding yönetiminde daha çok aile üyeleri bulunuyor. Can, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı görevini de yürütüyor.





HOLDİNG BÜNYESİNDEKİ YAYIN KURULUŞLARI



Holding, 2024 yılında, Ciner Holding'in yönetimindeki bütün yayın kuruluşlarını satın alarak medya sektörünü girdi.



Can Grubu’nın 800 milyon dolara satın aldığı yayın kuruluşları ise şöyle:



Show TV, Show Türk, Show Max, Haberturk.com, Habertürk Radyo, Habertürk TV, Bloomberg HT, Bloomberg TV, Newsweek, FHM, Marie Claire Maison, Marie Claire, Food and Travel, GEO, Mother and Baby.



HABERTÜRK TV



Habertürk TV, Ufuk Güldemir ve bir grup arkadaşı tarafından Ataköy'de kuruldu. Habertürk TV ilk yayınını 3 Eylül 2001 tarihinde yaptı. Ulusal yayın yapan Habertürk TV, Ufuk Güldemir'in 10 Haziran 2007 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından 13 Kasım 2007 tarihinde Haberturk.com ve Habertürk Radyo ile birlikte Ciner Medya Grubu tarafından satın alındı. Geçtiğimiz aylarda ise Can Holding tarafından satın alınmıştı.



HABERTÜRK GAZETESİ



Habertürk, 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan günlük gazeteydi. Son sayısı 5 Temmuz 2018'de çıktı. Gazete internet ortamında haberturk.com adresinden yayın hayatına devam ediyor.



SHOW TV



1 Mart 1991 tarihinde kuruldu. Türkiye'nin ilk özel TV kanalları arasında yer aldı. 2013 TMSF tarafından yılında Ciner Grubu'na satıldı. Bir süre sonra kanala yeniden el konulmuş ve sonrasında yeniden Ciner Grubu'na bırakılmıştı. Yapılan son operasyonla yeniden TMSF kanala el koydu.



HABERTURK.COM



Haberturk.com, 1999 yılının Kasım ayında yayın hayatına başlamış ve internet üzerinden güncel haber kaynağı olarak faaliyet gösteren ilk web sitelerinden biri oldu. Ufuk Güldemir tarafından kurulmuştu. Ciner Yayın Holding'in satın almasının ardından geçtiğimiz aylarda Can Yayın Holding'e satılmıştı ve TMSF el koydu.



BLOOMBERG HT



Bloomberg HT, 27 Ocak 2010'da yayına başlamış Ciner Yayın Holding ve Bloomberg L.P. ortaklığı altında yayın yapan ekonomi kanalı olarak faaliyet gösteriyordu.. Kanal 1'in eski frekansı kullanılarak faaliyete geçti. Can Yayın Holding'e satıldı ve sonrasında TMSF el koydu.