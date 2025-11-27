Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 27 Kasım – 03 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta sonu hava şartlarının değişeceği belirtilen raporda, 29 Kasım Cumartesi günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı ve akşam saatlerinden itibaren yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği ifade edildi.

30 Kasım Pazar günü ise parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağı, yer yer sağanak yağmurun devam edeceği bildirildi.