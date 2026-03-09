İtfaiye Müdürlüğü 2-8 Mart tarihleri arasında 13 yangın çıktığını ve 26 özel servis olayı meydana geldiğini duyurdu.

İtfaiye'nin 2-8 Mart dönemini kapsayan raporuna göre, yangınlarda 1 milyon 581 bin TL tutarında hasar oluştu.

Yangınların 5'i Lefkoşa, 3'ü Girne, 2'si İskele, 1'i Güzelyurt, 1'i Yeşilköy, 1'i de Gazimağusa'da çıktı.

Yangınların muhtemel sebepleri arasında "elektrik kaynaklı kısa devre, aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, fritöz içerisinde unutulan yağın ısınıp alevlenmesi, odun sobasındaki odunları tutuşturmak için kullanılan benzinden çıkan alevlerin yangına sebep olması ve çöp bidonu içerisine dökülen sönmemiş kömürlerin yangına sebep olması" bulunuyor.

Raporda özel servis olayları ise "yangına karşı tedbir alma, demir korkuluklar ile aracın motor bölümünde sıkışan kedilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, kuyuya düşen keçinin kurtarılması, ağaç üzerinde sıkışan kuşların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, trafik kazasında yol güvenliği sağlanması ve araçta sıkışan sahısların kurtarılması ile hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması" olarak sıralandı.