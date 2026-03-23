Ülke genelinde 16-22 Mart tarihleri arasında 8 yangın ve 17 özel servis olayı meydana geldi.

Haftalık İtfaiye raporuna göre, yangınlar sonucu 523 bin 500 TL’lik maddi hasar oluştu.

Raporda, yangınların, muhtemel sebepleri, elektrik kaynaklı kısa devre, rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, kimyasal reaksiyon, gaz kaçağı ve yakıt sızıntısı olarak yer aldı.

Özel servis olaylarının ise; yangına karşı tedbir alma, kuyuya düşen köpeklerin ve konteyner altına sıkışan yavru kedilerin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olduğu belirtildi.