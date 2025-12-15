Haftalık İtfaiye raporuna göre, ülke genelinde 8-14 Aralık tarihleri arasında 9 yangın ve 48 özel servis olayı meydana geldi.

Yangınlar sonucu 2 milyon 931 bin 841 TL’lik maddi hasar oluştu.

Yangınların, 3’ü Lefkoşa, 2’si Girne, 2’si Geçitkale, 1’i Gazimağusa ve 1’i Güzelyurt bölgesinde çıkarken, muhtemel sebepler arasında elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, yakıt sızıntısı ve elektrik tesisatının yüklenmesi yer aldı.

Özel servis olaylarının ise; yangına karşı tedbir alma, yol güvenliği sağlanması, doğal afet (su baskınlarına müdahale) ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olduğu belirtildi.