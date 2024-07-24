Ülkede geçen hafta meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı. Kaza nedenlerinde “sürat” yine ilk sırada yer aldı.

Aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde ise çeşitli suçlardan 2 bin 469 araç sürücüsü rapor edilirken, 253 araç trafikten men cezası aldı ve 10 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, 15-21 Temmuz tarihleri arasındaki kazalar ve rapor edilen trafik suçlarına ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, hafta içerisinde ülkede toplam 61 kaza yaşandı. Bu kazalardan 2’si ölüm, 19’u yaralanma ve 40’ı hasarla sonuçlandı. Ölümlü kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanmayla sonuçlanan kazalarda 23 kişi yaralandı.

Kazaların 18’i süratli araç kullanmak, 11’i dikkatsiz sürüş, 15’i kavşakta durmamak, 10’u yakın takip ve 7’si diğer etkenler sebebiyle oldu.

Kazaların 12’si Lefkoşa, 16’sı Gazimağusa, 26’sı Girne, 2’si Güzelyurt ve 5’i İskele’de meydana gelirken; kazalarda oluşan toplam hasar miktarı ise 5 milyon 837 bin 800 TL olarak kayıtlara geçti.

-Denetim sonuçları… 253 araç trafikten men edildi ve 10 sürücü tutuklandı

Öte yandan, aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 579 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 469 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 253 araç trafikten men edildi ve 10 sürücü tutuklandı.

Bahse konu dönemde rapor edilen suçların dağılımı şöyle:

"Sürat:1014; Mobil Araç ile Tespit Edilen Sürat Suçları: 285; Tehlikeli Sürüş; 13; Dikkatsiz Sürüş:28; Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak: 277; Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak:16; Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak:52; Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak: 171; Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak:138; Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak:117; Trafik Işıklarına Uymamak:7; Muayenesiz Araç Kullanmak:99; Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak:64; Yolcu Taşıma 'T' İşletme İzinsiz Araç Kullanmak:10; Özel Eşya Taşıma 'B' İşletme İzinsiz Araç Kullanmak: 13; Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak:2; Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak:13; Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak:18; diğer suçlar:417".