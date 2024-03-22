Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğine geldi.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Ülkede yaşanan şiddet olayları nedeniyle ilan edilen OHAL devam ederken, başkent Port-au-Prince'de halk temel ihtiyaçların karşılanması ve yakıt sıkıntısı yaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çeteler arası çatışmaların yaşandığı Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de güvenlik durumunun kötüye gitmeye devam ettiğini açıklamıştı. "Başkent Port-au-Prince'teki güvenlik durumu kötüye gitmeye devam ediyor." diyen Ghebreyesus, havalimanının kapalı olması nedeniyle ilaçlar dahil temel ürünlerin ithalatının imkansız hale geldiğini söyledi. Ghebreyesus, Dünya Gıda Programı (WFP) verilerine göre, Haiti'de yaklaşık 1,4 milyon kişinin acil düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğunu ve hayatta kalabilmek için yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

-Ne olmuştu

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.



Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.



Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.



Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.