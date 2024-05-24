Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) KKTC Temsilciliği, düzenlenen törenle Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Merkezi’nde açıldı.

HAK-İŞ Konfederasyonu KKTC Temsilciliği açılış törenine Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kamu-Sen Genel Başkanı ve HAK-İŞ KKTC Temsilcisi Metin Atan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları, HAK-İŞ’e bağlı bazı sendikalarla KAMU-SEN’in yetkilileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından HAK-İŞ KKTC Temsilciliği açıldı.

-Töre: “Sendikalaşma haktır ama devlete bağlılık esastır”

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sendikalar ve sendikalaşmanın önemine işaret ederek, “Sendikalaşma haktır ama devlete bağlılık esastır.” dedi. Töre, devlete karşı cephe alarak mücadele edilememesi gerektiğini vurguladı.

1974 öncesi yaşanan katliamları örneklerle anlatan Töre, 20 Temmuz 1974’te Türk ordusunun adaya geldiğini, sonrasında ise KKTC’nin kurulduğunu belirtti.

“Bugün yine KKTC’nin ortadan kalkması için oyunlar oynanıyor.” diyen Zorlu Töre, bu oyunlar gelmeyeceklerini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin yanında olduğunu kaydetti.

Töre, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun KKTC Temsilciliği’nin hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasına son verdi.

-Feyzioğlu: “Kıbrıs Türkü’nün geleceği aydınlıktır”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise, HAK-İŞ’in yapıcı ve çözüm odaklı çalışan bir konfederasyon olduğunu vurgulayarak, açılan temsilciliğin önemli bir girişim olduğunu ifade etti.

HAK-İŞ ile Kamu-Sen’i Türkiye ve KKTC için vazgeçilmez olarak niteleyen Feyzioğlu, “Burada davamızın yeni bir kalesini açıyorsunuz.” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün geleceğe umutsuz bakmasına neden olacak her türlü propagandadan herkesin uzak durmasını isteyen Feyzioğlu, “Kıbrıs Türkü’nün geleceği aydınlıktır, belirsiz değildir… Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kararlı duruşuyla siyasetimiz bellidir… Bu dava taşa kazınmıştır, Türk’ün yüreğine kazınmıştır.” diye konuştu.

Metin Feyzioğlu, “HAK-İŞ’in, Kamu-Sen’in varlığı hepimiz için güvencedir.” diyerek, HAK-İŞ Konfederasyonu KKTC Temsilciliği’nin hayırlı olmasını temenni etti.

-Gardiyanoğlu: “Açılan temsilcilik burada bir kök salmadır”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da Kıbrıs meselesine değinerek başladığı konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı “KKTC’yi tanıyın” çağrısıyla meselenin seyrinin değiştiğini vurguladı. Gardiyanoğlu, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olduğunu da anımsatarak, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Ünal Üstel’e ve Büyükelçi Feyzioğlu’na teşekkür etti.

HAK-İŞ’in KKTC’de temsilcilik açmasını “kök salma” olarak değerlendiren Gardiyanoğlu, hayırlı olmasını diledi.

-Arslan

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, KAMU-SEN ile 35 yıldır devam eden ilişkilerinden bahsederek, ilk yurtdışı temsilciliklerini de KKTC’de açarak, ilişkilerini bir adım ileriye taşıdıklarını söyledi.

KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve KKTC’nin tanınması konularında uluslararası platformlarda kendilerinin de mücadele verdiğini anlatan Arslan, Türkiye’nin KKTC’ye katkılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Arslan, açılışa katılan yetkililere teşekkür ederek, dış temsilciliğin hayırlı olmasını diledi.

-Atan

Kamu-Sen Genel Başkanı ve HAK-İŞ KKTC Temsilcisi Metin Atan da, HAK-İŞ’in Türkiye’deki emek hareketinin mihenk taşlarından olduğunu ve HAK-İŞ ile aynı çatı altında olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Atan, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan’a Kamu-Sen’e büyük katkıları olduğu gerekçesiyle teşekkür ederken, dış temsilciliğin hayırlı olmasını da diledi.

Konuşmaların ardından HAK-İŞ KKTC Temsilciliği açıldı.