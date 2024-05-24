Wonnerbar Premium Products Girne’ de açıldı.

Wonnerbar Premium Products'ın Global Operasyon ve Marka Genel Müdürü Akın Atilla,Wonnerbar ailesinin gururla sunduğu ürünlerini ve hikayelerini paylaştı. Wonnerbar, Kıbrıs merkezli yerli bir firma olan Acon'un değerli bir parçası olduğunu . Acon’un yıllar süren deneyimi ve güçlü altyapısı sayesinde, Wonnerbar olarak kalite ve mükemmeliyetten ödün vermeden ürünlerinizi dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini kaydetti.

Ürün portföylerinin geniş ve çeşitli olduğuna deyinen atila. %100 organik içeceklerimiz, kahve ürünlerimiz ve çikolatalarımızla gurur duyduklarını söyledi . Bu ürünlerin her birinin, titizlikle seçilmiş en kaliteli hammaddelerden üretildiğini Paraguay’daki üretim tesislerimizde el yapımı puroları ve tütün ürünlerini büyük bir özenle ürettiklerini öte yandan

Wonnerbar olarak sadece tütün ürünlerinde değil, organik içecekler, kahve ve çikolata ürünlerinizde de aynı kalite standardını sürdürdüklerini %100 organik içeceklerimiz, doğallık ve lezzeti bir araya getirirken, kahve ürünleri dünyanın en seçkin kahve çekirdeklerinden üretilidiğini. Çikolatalarınız ise, en kaliteli kakao çekirdeklerinin titizlikle işlenmesi sonucu elde edildiğini Her bir ürünlerinin, müşterilerine benzersiz bir tat deneyimi sunmayı hedeflediklerini kaydetti.