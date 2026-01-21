Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'nun imza törenine katılmak üzere İsviçre'ye gidiyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hakan Fidan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Barış Kurulu Şartı’nın imza törenine katılmak için yarın İsviçre’ye gideceği açıklandı.

Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze Barış Kurulu'na davet edilmişti.

Türkiye'nin davet edilmesi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Erdoğan, Barış Kurulu'na Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından kısa süre sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Bakan Fidan'ın imza için İsviçre'ye gideceğini belirtti.