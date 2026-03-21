Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan toplantıda Körfez ülkelerinin, mevcut durumun devam etmesi halinde karşı önlem almak zorunda kalacaklarını söylediğini aktararak, riskin arttığını vurguladı.

Bakan Fidan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan bölge turuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu ve bazı soruları yanıtladı.

"Savaşın ne kadar daha sürebileceğine" dair soruya Fidan, "Körfez ülkelerinde savaşın iki üç hafta daha süreceği değerlendirmesi yapılıyor. Tabii burada belirleyici olan ABD'nin tutumu olacak. İsrail, ABD üzerinde etkili olmaya çalışacak ve ateşkes veya kısa sürede bir barışa ulaşılmasını engellemek isteyecektir. ABD ve İsrail'in başlangıç pozisyonlarının birbirinden uzaklaştığı yönündeki değerlendirmeler arttı. Bu da savaşın daha uzaması sonucunu doğurabilir." yanıtını verdi.

Fidan, "savaş varken müzakere edilmesi seçeneğinin pek olası görünmediğini", ancak kısa süreli ateşkes ilan edildikten sonra bu süre zarfında müzakereye başlayıp tarafların "müzakereden sonuç alınmazsa tekrar savaşa başlama" demesi ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etti.

Bakan Fidan, "İsrail, savaş mümkün olduğunca uzasın, İran'a daha fazla zarar verelim gibi bir politika da izleyebilir. Bu yaklaşım karşısında AB'nin alacağı tutum önem kazanacak. İsrail kendileri için önemli olan askeri ve sanayi hedeflerini ortadan kaldırmadan (savaşı) durdurmayacağı izlenimini veriyor. Suikastlar devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"Bu savaşı İsrail'in başlattığını" kaydeden Fidan, "Sorun, savaşı bitirmeye yönelik planlar olmaması değil. Sorun İsrail'in barış istememesi. Bu gerçeği her yerde, her fırsatta vurguluyoruz." ifadesini kullandı.