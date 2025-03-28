Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), kamu çalışanlarına İngilizcelerini geliştirme imkanı sunmak için İngilizce Eğitim Merkezi’nin güçlendirilmesini istedi.

HAKSEN Başkanı Salih Ersangil, kamuda her alanda İngilizce bilen personele olan ihtiyacın arttığını kamu çalışanlarının kamuda İngilizce eğitim alabileceği tek yerin İngilizce Eğitim Merkezi olduğunu, ancak İngilizce Eğitim Merkezi’nin talep ve ihtiyaca cevap vermekten çok uzak olduğunu söyledi.

Ersangil, “Şu an İngilizce Eğitim Merkezi bünyesinde işlerini büyük bir özveri ile yapan, sadece iki geçici öğretmen bulunmaktadır” dedi.

Merkezin bilinçli olarak kaderine terk edildiğini savunan Ersangil, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı'nın Merkeze yatırım yapmadığını, emekli olan öğretmenlerin yerini doldurmadığını, bozulan eşyaları tamir ettirmediğini ileri sürdü.