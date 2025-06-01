Eşit Hak ve Adalet Sendikası, hükümetin “müze ve ören yerlerinin özelleştirilme kapsamına alınması kararına” tepki gösterdi.

HAKSEN, konuyla ilgili açıklamasında, bu kararın, kültürel mirasın ticarileştirilmesi ve dar gelirli kesimlerin buralara erişiminin kısıtlanması anlamına geleceğine dikkati çekilerek, özelleştirmenin hiç bir zaman çözüm olmadığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özelleştirmenin, kısa vadede finansal rahatlama veya işletme verimliliği sağlayacağı düşünülse de, uzun vadede toplumun bu alandan elde edeceği kültürel ve eğitimsel faydayı ortadan kaldıracaktır. Müze ve ören yerlerinin kamu eliyle yönetilmesi, buraların tüm topluma açık ve toplumsal faydayı ön planda tutan mekanlar olarak kalması açısından doğru olan yaklaşımdır. Eğitimle ilgili konuların özel sektöre devredildiğinde ticari amaçların nasıl ön plana çıktığının ve bunun eğitime ne gibi zararlar verdiğinin örneklerine ülkemizde bolca rastlanmaktadır. Özelleştirme ile toplumun dar gelirli kesimi için bu mekanlara erişim kısıtlanmış olacaktır” denildi. Sendikadan yapılan açıklamada, müze ve ören yerleri özelleştirilme kapsamına alınması kararının mutlaka gözden geçirilmesi gerektiği belirtilirken, yol yakınken bu hatalı karardan geri dönülmesi istendi”