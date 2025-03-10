Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, Kadın Eğitim Kolektifi iş birliği ile "Ev İçi Emek ve Ötesi" konulu seminer düzenledi.

Sendikadan yapılan açıklamada, HAKSEN'in Dereboyu'ndaki lokalinde yer alan etkinlikte sendika üyesi kadınların, Kolektif’in eğitmenleri ve birbirleriyle kadın emeği konusunda söyleşi yapma imkanı buldukları belirtildi.

Seminerde, üretim ve yeniden üretim süreçlerinde kadın emeğinin önemi, ücretli ve ücretsiz emekte kadınların rolü, ev içi emeğin toplumsal üretimdeki katkısı ve görünür kılınması için ne gibi adımlar atılması gerektiği gibi konuların, görseller eşliğinde aktarıldığı kaydedilen açıklamada, etkinliğin drama atölyesiyle tamamlandığı ve katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle son bulduğu aktarıldı.