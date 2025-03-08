Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak 8 Mart’ın tam anlamıyla bir kutlama günü olabilmesi için verilmesi gereken önemli mücadeleler olduğuna dikkat çekti.

Sendikadan yapılan açıklamada, ülkede şiddet gören, hakları gasp edilen ve beden bütünlüğü saldırı altında olan kadınlar varken, 8 Mart’ın önemli bir mücadele günü olma özelliği taşıdığını kaydetti.

HAKSEN tüm halkı, bugün saat 15.00’te, Lefkoşa Dereboyu’nda Kumsal Parkı önünde başlayacak yürüyüşe katılmaya da çağırdı.



Hak-Sen Başkanı Salih Erşangil açıklamasında, hayatı emeğiyle var eden tüm kadınlara teşekkür ederek, “Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarken, ülkemizde halen çok sayıda ev içi şiddet vakası yaşanmakta olduğunu, ve özellikle özel sektörde emeği gasp edilerek, yatırımsız ve güvencesiz binlerce kadının çalıştığını hatırlatıyoruz.” dedi.

Bunun yanı sıra, insan ticaretinin ve insan hakları ihlallerinin adeta merkezi haline gelen bölgede, çok sayıda kadının gece kulüplerinde zorla çalıştırıldığına, adeta köle gibi alınıp satıldığına ve devletin bilgisi dahilinde her gün beden bütünlüğüne saldırıların gerçekleştiğine dikkat çekmek istediklerini ifade eden Erşangil, “Böyle bir ortamda, 8 Mart’ın tam anlamıyla bir kutlama gününe dönüşebilmesi için, bir çok alanda verilmesi gereken mücadeleler olduğu açıktır.” ifadelerini kullandı.