Gazeteciler Birliği: “Seçimlerde demokratik kültürün güçlenmesi için tüm adayları ortak yayına çağırıyoruz”
Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencileri 30 Ağustos Zafer bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar’da düzenlenen Zafer Bayramı Fener Alayı’na katıldı.
Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden verilen bilgiye göre öğrencilerin Zafer Adasında Zafer Şehrine Kardeşlik Köprüsü Projesi bağlamında katıldığı, Kurtuluş Caddesi’nden Zafer Meydanı’na kadar süren Büyük Taarruz yürüyüşünde 100 metrelik Türk Bayrağı’nı taşındı.