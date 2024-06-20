Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı münasebetiyle Larnaka'daki Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenledi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Metehan Sınır Kapısı'ndan otobüslerle hareket eden 650 kişilik kafile, güvenlik önlemleri eşliğinde gittiği Hala Sultan Tekkesi’nde ibadetlerini de yerine getirdi. Ziyaret, dualar eşliğinde tamamlandı.

Larnaka yakınındaki Tuz Gölü kıyısında, türbesi ve adına yapılmış külliyesiyle bilinen ve Hala Sultan olarak tanınan Ümmü Haram bint Milhan'ın adı, bazı kaynaklarda er-Rümeysá veya el-Gumeysâ olarak belirtiliyor.

Buhari’de yer alan Hadis-i Şerif’e göre peygamber Hz. Muhammed (S.A.V), rüyasında Hala Sultan’ın birincilerden (deniz gazilerinden) olacağını ve deniz seferine katılacağını gördü.

Hala Sultan, 648-649 yılları arasında Kıbrıs’a düzenlenen ilk deniz seferinde yer aldı ve Akka limanından Kıbrıs’a hareket etti.

Deniz seferi esnasında yaya yürüyemeyecek kadar yaşlı olan Hala Sultan, Larnaka’da şu anda türbesi bulunan bölgede katırdan düşerek şehiden vefat etti ve orada toprağa verildi.

Osmanlı donanması Akdeniz'e açılırken Larnaka hizasına geldiklerinde üç top atışıyla Hala Sultan'ı selâmlarlardı. Tüm İslâm dünyasında, Türk dünyasında ve özellikle Kıbrıslı Türkleri’nin gönlünde yoğun bir Hala Sultan sevgisi vardır.

Kıbrıs’ın 1571 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethinden sonra, buraya türbe ve cami yapılarak Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra önemli ziyaret mekânlarından biri haline geldi.