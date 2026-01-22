Türk Mukavemet Teşkilatı’nda (TMT) önemli görevlerde bulunan, KKTC Kurucu Meclis üyeliği yapan ve 16 yıl boyunca TMT Mücahitler Derneği Başkanlığı görevini yürüten Halil Paşa, vefatının ikinci yılında, Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, dernek üyeleri, Halil Paşa’nın ailesi, sevenleri, silah ve dava arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen anma töreni, saygı duruşu ve dualarla başladı.

Törende merhum Halil Paşa’nın oğlu Murat Paşa konuşma yaparak, babasının yaşamı ve mücadelesine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Daha sonra söz alan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Halil Paşa’nın TMT saflarında fedakârca yerine getirdiği görevlerin asla unutulmayacağını vurguladı. Bayar, “O her zaman kalbimizde bizimledir. Ruhu şad olsun.” dedi.

- Halil Paşa

21 Ekim 1936’da Gazimağusa’nın Nergisli köyünde doğan Halil Paşa, Türk Mukavemet Teşkilatı’nda (TMT) uzun yıllar önemli görevler üstlenmiş, 1963-1978 yılları arasında Lefkoşa Sancağı İstihbarat Şube Müdürü (Dal-II) ve Güvenlik Kuvvetleri İstihbarat Grup Başkanı olarak görev yapmıştı.

Milli mücadeleye yaptığı katkıları ömrü boyunca sürdüren Halil Paşa, KKTC’nin ilanının ardından TMT Mücahitler Derneği kontenjanından Kurucu Meclis üyesi olarak görev almış ve 1983 yılından itibaren 16 yıl boyunca TMT Mücahitler Derneği Başkanlığını yürütmüştü.