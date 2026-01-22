Sağlık Bakanlığı, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun YÖDAK ile iş birliği içerisinde, dünyadaki örnekler de incelenerek ülke koşullarına uygun şekilde oluşturulduğuna vurgu yapılarak, gerçekler çarpıtılarak kamuoyunun yanıltılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı müsteşarı, müdürü, dört hekim, YÖDAK, üniversiteler ve Tabipler Birliği temsilcilerinden oluşacağına işaret edildi.

Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık Komitesi’nde görüşülen Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı'na ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, mevcut sisteme kıyasla çok daha detaylı, denetlenebilir, kriter ve koşulları net belli olan bir yapı kurulduğunu belirtti.

Türkiye’de uygulanan standartların birçoğunun esas alındığı ve sürecin Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından yürütüleceğine işaret edilen açıklamada, kurulun şeffaf, sorgulanabilir ve hesap verebilir bir sistem anlayışıyla çalışacağı vurgulandı.

Eleştirilere de değinilen açıklamada, “Kıbrıs’ta sanki hiç ihtisas verilmediği algısı yaratılarak, toplum galeyana getirilmeye çalışılıyor. İddialar doğru değil.. Hali hazırda YÖDAK izniyle gerçekleştiriliyor ancak mevcut denetim mekanizması yetersiz kaldı” ifadelerine yer verildi.

Yapılacak düzenlemenin ihtisasa girme süreci, eğitim süreci ve sonunu detaylı bir şekilde tanımlayan ve denetleyen bir modelin yasal uygulaması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, dünyadaki örneklerin harmanlanmasıyla hazırlanan yasal model kapsamda oluşturulan Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 13 kişiden oluşacağı ve kurulda Sağlık Bakanlığı müsteşarı, müdürü, dört hekim, üçü uzman tıp hekimi ile üniversitelerden belirlenecek dört üyenin yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada "Üniversitelerden bir üyesi diş hekimliği fakültesinden, üç üye ise tıp doktoru uzmanlar arasından YÖDAK tarafından belirlenecek. YÖDAK kendi içinden de bir üye verecek. Tabipler Birliği’nin ise bir uzman hekim ve bir uzman diş hekimi görevlendirecek" denildi.

Türkiye’de uygulanan TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi) kriterlerinin Kıbrıs’ta da geçerli olacağına işaret edilen açıklama, "Bir kurumun örneğin bir cerrahi asistan talebinde bulunması halinde Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından denetim yapılacak. Onay verilmesi durumunda üniversitenin gerçekleştireceği sınavın kurul tarafından gözlemlenecek. Olası usulsüzlükler raporlanacak. İkna olunmaması halinde sınav iptal edilebilecek. Kurul oy çokluğuyla karar alacak" şeklinde devam etti.

Açıklamada, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun eğitim programlarını düzenli aralıklarla denetleyeceği, öğretim üyesi sayısı, vaka ve ameliyat yeterliliği gibi tüm kriterlerin standartlara uygunluğunun titizlikle kontrol edileceği vurgulandı.

Eksiklik tespit edilmesi halinde uyarı verileceği, gerekli düzenlemeler yapılmazsa programların askıya alınabileceği veya iptal edilebileceği ifade edildi. Açıklamada, "Yapılan düzenlemelerle halk sağlığını riske atacak herhangi bir uygulamaya kesinlikle izin verilmeyecek. Kamuoyunu endişeye sevk eden iddialar gerçeği yansıtmıyor" denildi.