Halkın Partisi (HP), Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmalar ve hükümetin tavrına yönelik eleştirilerde bulundu.

Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Son bir haftadır hükümet ve muhalefet milletvekillerinin hukuksuz bir şekilde fiili durum yaratarak, Meclis Başkanlığı’nı zorbalıkla ele geçirme çabası içinde” olduğu savundu.

Halkın Partisi, bu tutumun hem devlete, hem de Meclis’e zarar verdiğini belirterek, “Maalesef Meclis, Meclis olmaktan çıkmış, itibarı yerle bir olmuştur” ifadesini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Meclis Genel Kurulu’nda bu sabah yaşanan seviyesiz tartışmalar ve davranışlar maalesef hem devletin hem de Meclis’in itibarını yerle bir etmiştir. Hem hükümetin hem de Meclis içi muhalefetin son bir haftadır hukuka aykırı davranarak fiili durum yaratması ve bir nevi zorbalıkla Meclis Başkanlığı’nı fiili işgal yoluyla kontrol etmeye çalışması bugünkü kabul edilemez seviyesiz tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Maalesef Meclis Meclis olmaktan çıkmış, Meclis’in itibarı yerle bir olmuştur. Bu Meclis’in itibarı iki buçuk yıl önce gayrimeşru bir hükümet kurulduğu gün büyük oranda yıpranmıştı. Böyle gayrimeşru bir hükümete hükümet muamelesi yapan ve bu durumu içine sindiren tüm milletvekilleri ortaya çıkan son durumdan doğrudan veya dolaylı olarak maalesef sorumludurlar. Bu yaklaşımla ve sorunları çözemeyen, seviyesiz tartışmalarla dört aydır herhangi bir çalışma yapamaz duruma getirilmiş olan Meclis nedeniyle olan Halka olmaktadır.”