Dün gerçekleştirilen Halkın Partisi (HP) Dördüncü Olağan Kongresi’nde yapılan seçimler sonucunda belirlenen Parti Meclisi üyeleri açıklandı.
Partinin resmi açıklamasına göre, seçilen isimler şöyle:
LEFKOŞA
Mustafa KENDİR (İlçe Başkanı)
Aral MORAL
Ali ÇIRAKOĞLU
Buğra DERVİŞOĞLU
Aliye ÖZELSOYLU
Teksen KÖROĞLU
Ramadan DURMAZER
Uğur ÇULHAOĞLU
Yenal SENİN
Mehmet ÖZBİLGEHAN
Burcu ÇAVUŞOĞLU
Fikret ALAS
Serhat KOTAK
Ümit ANİBAL
Hasan SERDENGEÇTİ
Arif KANLIADA
Can SÖZER
GAZİMAĞUSA
Duygu UZUN (İlçe Başkanı)
Özlem AKBORA
Özgür VEHİT
Cenan ESKİMUHTAROĞLU
Gülsün KORUN
Celal SESLİ
Hülya KARAALİ
Hüseyin TABUR
Cihan ABİ
Özbir AKBAŞAK
Erol KAYMAK
Ercan Şadan ELÇİN
Zeki ÖZGÜRKANLILAR
Hasan İZKAN
GİRNE
Neşe ANİBAL (İlçe Başkanı)
Çağın Çağatay KARATAŞ
Ahmet TOKATLIOĞLU
Arda KALFAOĞLU
Raif İLKMAN
Erhan ONURALP
Yusuf AVCIOĞLU
Muhammet ERCAN
Bahar AKPINAR
İhsan TUNCALI
Kerim GÜNEŞ
Uğur KIROĞLU
İSKELE
Havva ELKOVAN (İlçe Başkanı)
Hasan HASANBULLİ
Berivan YILDIZ
Suat HÜSEYİNOĞULLARI
Ersin ŞEMİ
Sinan Erhan GECE
GÜZELYURT
İmam GÜÇLÜ (İlçe Başkanı)
Turgut ALAS
Tevfik DİRENÇ
Adem TOPAK
LEFKE
Murat HELVACI (İlçe Başkanı)
Hasan KARLITAŞ
Enver ÖZTOPRAK
ÖRGÜTLENME SORUMLUSU
Cengiz KARATAŞ
GENÇLİK ÖRGÜTÜ BAŞKANI
Onur GÜLER