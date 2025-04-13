Dün gerçekleştirilen Halkın Partisi (HP) Dördüncü Olağan Kongresi’nde yapılan seçimler sonucunda belirlenen Parti Meclisi üyeleri açıklandı.

Partinin resmi açıklamasına göre, seçilen isimler şöyle:

Türkiye’den milli yüzücüler Limasol’da! Türkiye’den milli yüzücüler Limasol’da!

LEFKOŞA

Mustafa KENDİR (İlçe Başkanı)

Aral MORAL

Ali ÇIRAKOĞLU

Buğra DERVİŞOĞLU

Aliye ÖZELSOYLU

Teksen KÖROĞLU

Ramadan DURMAZER

Uğur ÇULHAOĞLU

Yenal SENİN

Mehmet ÖZBİLGEHAN

Burcu ÇAVUŞOĞLU

Fikret ALAS

Serhat KOTAK

Ümit ANİBAL

Hasan SERDENGEÇTİ

Arif KANLIADA

Can SÖZER

GAZİMAĞUSA

Duygu UZUN (İlçe Başkanı)

Özlem AKBORA

Özgür VEHİT

Cenan ESKİMUHTAROĞLU

Gülsün KORUN

Celal SESLİ

Hülya KARAALİ

Hüseyin TABUR

Cihan ABİ

Özbir AKBAŞAK

Erol KAYMAK

Ercan Şadan ELÇİN

Zeki ÖZGÜRKANLILAR

Hasan İZKAN

GİRNE

Neşe ANİBAL (İlçe Başkanı)

Çağın Çağatay KARATAŞ

Ahmet TOKATLIOĞLU

Arda KALFAOĞLU

Raif İLKMAN

Erhan ONURALP

Yusuf AVCIOĞLU

Muhammet ERCAN

Bahar AKPINAR

İhsan TUNCALI

Kerim GÜNEŞ

Uğur KIROĞLU

İSKELE

Havva ELKOVAN (İlçe Başkanı)

Hasan HASANBULLİ

Berivan YILDIZ

Suat HÜSEYİNOĞULLARI

Ersin ŞEMİ

Sinan Erhan GECE

GÜZELYURT

İmam GÜÇLÜ (İlçe Başkanı)

Turgut ALAS

Tevfik DİRENÇ

Adem TOPAK

LEFKE

Murat HELVACI (İlçe Başkanı)

Hasan KARLITAŞ

Enver ÖZTOPRAK

ÖRGÜTLENME SORUMLUSU

Cengiz KARATAŞ

GENÇLİK ÖRGÜTÜ BAŞKANI

Onur GÜLER