İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile İran arasındaki ateşkes hakkında açıklama yayımlayarak, “Siyonist rejim (İsrail), İran İslam Cumhuriyeti'nin darbeleriyle neredeyse çöküyordu ve yıkılıyordu.” İfadesini kulandı.

İran lideri Hamaney, İran ile İsrail arasında varılan ateşkesin ardından ilk kez açıklamada bulundu.

Devlet televizyonu, Hamaney’in video mesajını yayımladı.

Hamaney, İsrail’e karşı bir zafer kazandıklarını savunarak, “Siyonist rejim (İsrail), İran İslam Cumhuriyeti'nin darbeleriyle neredeyse çöküyordu ve yıkılıyordu.” İfadesini kulandı.

Hamaney, “Amerikan rejimi, girmezse, Siyonist rejimin tamamen yok edileceğini hissettiği için doğrudan bir savaşa girdi. Onu kurtarmak için girdi ancak bu savaştan hiçbir şey kazanmadı.” dedi.

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine saldırdığını belirten Hamaney, uluslararası mahkemelerde bunun hesabının sorulacağını ancak ABD'nin birşey elde edemediğini söyledi.

Hamaney, İran’ın kazandığını savunarak, “İslam Cumhuriyeti kazandı ve karşılığında Amerika'ya ağır bir tokat attı. Amerika’nın önemli El-Udeyd Üssüne saldırdı bu küçük bir olay değil, büyük bir şey.” ifadelerini kulandı.

Hamaney ayrıca kendilerine yapılacak her saldırıya karşılık ABD üslerini defalarca hedef alarak karşılık vereceklerini söyledi.