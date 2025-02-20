Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde tabutlarla Uluslararası Kızılhaç'a teslim edien Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail'e götürülüyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada "Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı." demişti.

Anlaşmaya göre, 4 İsraillinin cenazesine karşılık 22 Şubat’ta İsrail bir grup Filistinli esiri serbest bırakacak.

Hamas, yürütülen müzakereler kapsamında 20 Şubat'ta 4 İsrailli esirin cenazesinin Kızılhaç'a teslim edeceğini ve 22 Şubat'ta daha önce planlananın aksine 3 değil, 6 İsrailli sağ esirin serbest bırakılacağını açıklamıştı.

-⁠ ⁠⁠Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki bin 135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.