Hamas, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla, İsrail'in Filistin halkına yönelik uygulamalarına karşı küresel çapta kitlesel seferberliğin artırılması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin ve dünyanın özgür halklarını bu cumartesi gününü, Siyonist işgale ve ihlallerine, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine ve Batı Şeria ile işgal altındaki Kudüs'te terörizmin tırmanmasına karşı küresel kitle hareketini yeniden canlandırmak için uluslararası bir gün olarak değerlendirmeye çağırıyoruz." denildi.

Bu yılki Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nün, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlamasının üzerinden yaklaşık elli gün geçtiği bir döneme denk geldiğine işaret edilen açıklamada, "Faşist işgal hükümetinin", binaları yıkarak, top atışları yaparak, suikastlar düzenleyerek ve Gazze'ye yardımların ulaşmasını engelleyerek, anlaşmayı her gün kasıtlı ve açıkça ihlal etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irkçı ve aşırılık yanlısı İsrail hükümetinin", terörizmini ve kibrini engelleyecek, saldırganlığını ve suç planlarını durduracak hiçbir caydırıcı unsurla karşılaşmadan tüm uluslararası sözleşmeleri ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'te saldırganlığını, yerleşim ve Yahudileştirme planlarını tırmandırdığı ifade edildi.

Hamas'ın açıklamasında, "Filistin toprakları ve onun kalbindeki Kudüs ve Mescid-i Aksa Filistin toprağıdır ve öyle kalacaktır. Burada gaspçı Siyonist işgalcilere yer, meşruiyet veya egemenlik yoktur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Buna rağmen İsrail, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 22 Kasım'da yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 497 kez ihlal ettiği, söz konusu saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.