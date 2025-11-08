Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunan Hamburg Türk Basın Birliği heyeti Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ni de ziyaret etti.

Birlikten verilen bilgiye göre, Ahmet Durmuş Başkanlığındaki heyet Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser ile bir araya geldi. Görüşmede mesleki sorunların aşılması ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

KTGB Başkanı Keser, KKTC’de yaşanan basın sorunlarını özetledi ve iki kuruluş arasındaki ilişkiler gelişmesi için seminerler, konferanslar düzenlenebileceğini belirtti.

Efdal Keser, Hamburg Türk Basın Birliği’nden Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir kalıcı bir çözüme ulaşılması için Alman Parlamentosu'nda girişimlerde bulunmalarını istedi. Karma evlilik mağdurları ile ilgili de bilgi veren Keser, Avrupa Birliği’nin en büyük üyesi olan Almanya’da bu konuda yapılabilecek şeyler olduğunu söyleyerek destek talebinde bulundu.

Hamburg Türk Basın Birliği Başkanı Ahmet Durmuş da, ortaya konulan sorunlarla ilgili Alman Milletvekillerini bilgilendireceklerini belirtti. Ahmet Durmuş, KTGB ile ilişkileri her alanda geliştirme arzusunu da dile getirdi.

Ziyarette karşılıklı anı plaketleri de takdim edildi.