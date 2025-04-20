Hamitköy Çemberi üzerinde, ters şeride giren araç sürücüsüne para cezası ve 15 ceza puanı kesildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Hamitköy Çemberi üzerinde, ters şeride giren bir araç sürücüsünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekipleri harekete geçti.

Trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden trafiği güç duruma sokan araç sürücüsüne Lefkoşa Trafik Ekipleri tarafından 4 bin 346,90 TL para ve 15 ceza puanı kesildi.