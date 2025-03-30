Hamitköy’de 26 Mart tarihinde bir oto galerisine müşteri olarak giden U.Ö. (E-36), satın almak için anlaştığı aracın bedeli olan 250 bin TL’yi işletmeciye ait IBAN hesabına göndermediği halde, gönderdiğini iddia ederek aracın devir formunu imzalatıp aracı alarak, galeriye ait aracı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, olayın polise bildirilmesinin ardından başlatılan soruşturma neticesinde, aranmakta olan şüpheli U.Ö. dün Ercan Havaalanı'ndan çıkış yaparken yakalanarak tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.