Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Evrensel Çocuk Hakları Derneği ile görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LTB bünyesinde kurulan Yeni Dünya +1 Kafe'de yer alan görüşmede, belediye ile dernek arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ortak projeler değerlendirildi.

Açıklamada, görüşmede, çocuk haklarına ilişkin farklı eğitim ve atölye çalışmalarının takvimlendirilmesi, Çocuk Meclisi çalışmalarında iş birliği yapılması ve çocuk haklarına yönelik ortak şarkının yapılması ve prodüksiyonu konusunda fikir birliğine varıldığı bildirildi.