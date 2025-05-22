Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in resmi davetiyle Sosyalist Enternasyonal Konseyi toplantısına katılıyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, toplantı cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek .

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda demokratik erozyon, eşitsizlik, iklim krizi ve küresel göç gibi gündem maddeleri ele alınacak.

-Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ağı’nın kuruluşu lanse edilecek

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sánchez’in başkanlığında düzenlenecek ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katılacağı çalışma yemeğinde, Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ağı’nın kuruluşu resmî olarak lanse edilecek.

Açıklamada Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ağının yerel ile küreseli birleştirmek, kentlerin ve bölgelerin sesini yükseltmek; kamu hizmetleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik dönüşüm, demokratik yenilik ve sosyal adalet gibi konularda şehirler arası iş birliğini teşvik etmek, dayanışma ve karşılıklı desteği güçlendirmek amacı ile kurulacağı kaydedildi.

-Başkan Harmancı “Şiddet ve Çatışmalarda Sivillerin Korunması” temalı tartışmaya katkı koyacak

LTB Başkanı Harmancı, toplantıda KKTC'de yerel yönetimlere dair gelişmeler ve Kıbrıs Türk toplumunun maruz kaldığı hak ihlallerine ilişkin uluslararası muhataplarını bilgilendirecek. Harmancı, "Türkiye’ye giriş yapamayan kişiler, gazetecilere yönelik baskılar, karma evliliklerden doğan çocukların kimlik kartı sorunu ve Schengen sürecinde ortaya çıkacak yeni engeller" gibi konulara da değinecek.