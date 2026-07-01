Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, başkent Lefkoşa'da hayata geçirilen projeleri tamamlamak amacıyla bir dönem daha Lefkoşalılara hizmet etmek istediğini söyledi.

Kıbrıs Genç TV'de Mustafa Alkan'ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı programının sezon finali yayınında konuşan Harmancı, Lefkoşalılarla kurdukları karşılıklı güven ilişkisinin en büyük güçleri olduğunu belirterek, geçmişin olumsuz izlerini geride bıraktıkları şehirde önümüzdeki dört yılda da önemli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Lefkoşa'nın yalnızca kent sakinlerine değil, ülkenin tamamına hizmet veren bir başkent olduğuna dikkat çeken Harmancı, özellikle mesai saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak ve otopark kapasitesini artıracak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Yeni otopark ve ulaşım projeleri

Harmancı, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu), Kemal Şemiler Caddesi, Atatürk Caddesi ve Taşkınköy başta olmak üzere birçok bölgede yeni otopark alanları ve alternatif yol projeleri hazırladıklarını açıkladı.

Atatürk Caddesi'nde 300 araç kapasiteli katlı otopark, Taşkınköy'de ise meydan ve yer altı otoparkı projelerinin planlandığını belirten Harmancı, Atatürk Öğretmen Akademisi'nden Haspolat'a uzanacak yeni bağlantı yolunun Lefkoşa için kritik önemde olduğunu vurguladı. Karayolları'nın gerekli adımı atmaması halinde belediye olarak projeyi üstlenebileceklerini ifade etti.

"2026 yatırım bütçemiz 1 milyar TL"

LTB'nin artık yalnızca rutin belediyecilik hizmetleri sunan bir kurum olmadığını belirten Harmancı, uygulanan mali disiplin sayesinde 2026 yılı yatırım bütçesinin 1 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

Son bir yılda 392 milyon TL'lik kanalizasyon yatırımı gerçekleştirdiklerini aktaran Harmancı, aynı dönemde 30,9 kilometrelik kanalizasyon hattını tamamlayarak 2 bin 922 haneyi sisteme bağladıklarını kaydetti.

Yaklaşık 40 yıllık bir hayal olan Lefkoşa Kültür-Sanat Binası'nın ihale sürecinin devam ettiğini belirten Harmancı, 320 milyon TL değerindeki yatırımın kent adına önemli bir eksikliği gidereceğini söyledi.

Kanlıdere Projesi'nin ilk etabının tamamlandığını hatırlatan Harmancı, dere yatağını kapsayan ikinci etap ihalesinin sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, projenin Lefkoşa'nın geleceğini şekillendirecek yatırımlar arasında yer aldığını ifade etti.

Seçim değerlendirmesi

Yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Harmancı, bunun hem teknik hem de demokratik açıdan sağlıklı olmayacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde TDP ile CTP arasında kurulan iş birliğinin umut verici bir siyasi atmosfer oluşturduğunu ifade eden Harmancı, yerel seçimlerde de başarılı belediyelerin korunmasına yönelik temasları olumlu karşıladığını belirterek, uzlaşı sağlanabilecek bölgelerde ortak modeller geliştirilebileceğini sözlerine ekledi.