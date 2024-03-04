Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu 3. Antalya Diploması Forumu'nda TC Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan’ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı konuşmalarda, KKTC için uluslararası eşit statü talebi ve “egemen eşitlik” vurgusunun, TC ile KKTC'nin dış politikada tam bir uyum içerisinde olduğunu net olarak ortaya koyduğunu kaydetti.

Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında katıldığı panellerin yanı sıra, ikili görüşmeler yapma ve açılış öncesi verilen resepsiyonda, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yardımcısı Yılmaz ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Esvatini Kralı 3. Mswati ve Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile sohbet etme imkânı bulduğunu aktardı.

Hasipoğlu açıklamasında, Başbakan Ünal Üstel’le birlikte Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, Milletvekili Ramil Hasan, Burundi Başbakanı Gervais Ndayishimiye, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ve çok sayıda ülkenin temsilcileriyle görüştüklerini aktardı.

Hasipoğlu açıklamasında ayrıca şunlara yer verdi:

“Gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelere, Başbakan’ın siyasi danışmanı Özdemir Tokel ve KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu da eşlik etti.

Yeni vizyonumuzu anlatmak için, Anavatan'ımızın da güçlü desteği ile her zamankinden daha aktif ve daha çok yönlü bir politika izlemeliyiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasında ifade ettiği gibi halkımızın egemen eşitliği ve uluslararası eşit statüsü için haklı davamızı dünyaya anlatmaya devam edeceğiz.

Bu yılki temasını ‘Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak’ Olan forumda, Filistin meselesi en önemli konulardan biri oldu.

Sayın Hakan Fidan ile yapmış olduğum Gazze Temas Grubu panelinden sonra Filistin Dışişleri Bakanı Sayın Riad Malki ile iki devletli çözüm ve meselenin özündeki garantörlük meselesini kısa da olsa değerlendirme imkânı buldum.

Garantörlük konusunda Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bizlere vermiş olduğu desteğin hayati olduğunu belirtirken, kendisi de bana ne kadar şanslı olduğumuzu ifade etti.

Uluslararası alanda daha görünür olmak adına, dünyayla kucaklaşmamızı sağlamaya her daim destek veren Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederken, önümüzdeki dönemlerde de sesimizi dünyaya duyurmaya ve tüm dünyada dostlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz.”