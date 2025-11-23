Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Her bir öğrencinin aldığı eğitim, KKTC’nin geleceğine uzanan bir ışık, bir umuttur” ifadelerini kullandı.

Mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri'ne Başöğretmen olarak kabul edilişinin yıl dönümü olan 24 Kasım’ın, öğretmenlik mesleğinin toplum için taşıdığı değer ve anlamının bir kez daha idrak edildiği özel bir gün olduğunu belirten Hasipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her bölgesinde, büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerimiz; çocuklarımızı bilgiyle, kültürle, ahlakla ve çağın gerekleriyle donatarak ülkemizin aydınlık yarınlarına yön veren en güçlü unsur olmaya devam etmektedir. Öğretmenlik bir meslek olmanın dışında, toplumun karakterini şekillendiren, nesillerin kaderine dokunan, emek ve adanmışlık isteyen kutsal bir görevdir.

Her bir öğrencinin aldığı eğitim, KKTC’nin geleceğine uzanan bir ışık, bir umuttur. Ülkemizin gelişmesinde, üretken ve bilinçli bireylerden oluşan bir toplum yaratılmasında öğretmenlerimizin emeği tartışılmazdır.

Bu anlamlı günde, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aramızdan ayrılan tüm eğitim neferlerini rahmetle anıyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor; ülkemizin dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.”