Ulusal Birliik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Futbol Federasyonu’nun, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) engelleme girişimlerini kınadı. Hasipoğlu, Rum zihniyetinin tek gayesinin, Kıbrıs Türkü’nün dünyaya açılmasını engellemek olduğunun bir kez daha kanıtlandığını kaydetti.

Kıbrıs Türk gençliğinin sporla buluşmasına karşı çıkmayı insan hakları ile bağdaştırmanın söz konusu olamayacağını vurgulayan Hasipoğlu, “Kıbrıs Türkü, bu adanın eşit egemen ortağıdır ve gençlerimizin Rum gençleri kadar uluslararası turnuvalara katılma hakkı var olmalıdır” dedi.

Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi Futbol Federasyonu arasında futbolun statüsüne ilişkin, Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm sağlanana kadar koşulları geçici süre olarak belirlenen bir anlaşmanın 2015 yılında imzalandığını hatırlattı.

FIFA Başkanı Sepp Blatter ve UEFA Başkanı Michel Platini’nin arabuluculuk yaptığı geçici anlaşmanın, Rum Futbol Federasyonu’nun uzlaşmaz tavırları yüzünden hiçbir zaman yürürlüğe girmediğini ifade eden Oğuzhan Hasipoğlu, “Taraflar, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ortak bir yönetim kurulunun kurulması yönünde de anlaşsa da, bu yönetim biçimi de hiçbir zaman kurulamadı” dedi.

Kıbrıs Türkü’nü zamana yayma yönetimiyle her alandan elemine etmeyi kurumsal politika haline getirmiş Rum Yönetimi’nin, yeni bir engelleme girişimine daha üzülerek tanıklık ettiklerini belirten Hasipoğlu, şunları kaydetti:

“Rum Futbol Federasyonu Başkanı Yorgos Kumas’ın, ‘Kıbrıs’taki futbolun statüsünün değişmesine ve Kıbrıslı Türk gençlerin dünyaya açılmasına asla izin veremeyiz’ açıklamasını ve bu amaçla bugünlerde devam eden UEFA kongresinde girişimde bulunma zihniyetini şiddetle kınıyorum.”

-“Bir insan hakkı ihlali olarak değerlendiriyor ve ayıplıyoruz”

Sporun dostluk ve uzlaşıya katkısını unutmuş bir düşünce yapısının, Kıbrıs Türk gençliğine, sporcusuna engel olmayı maharet saymasını bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirdiklerini ve ayıpladıklarını vurgulayan Hasipoğlu, “Kıbrıs’ta güven yaratıcı önlemlerle iki taraf arasında bir köprü kurulması niyetinin dile getirildiği bu dönemde, Kıbrıs Türk gençliğinin sporla buluşmasına karşı çıkmayı insan hakları ile bağdaştırmak söz konusu olamaz” dedi.

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bağlı kulüplerimiz, başka bir birlik altında maçlarını oynayabilse, Rum tarafı ne kaybedecek?” diye soran Oğuzhan Hasipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hem bizimle iş birliğinden kaçınıp hem de onların olmadığı bir federasyonda olma niyetimize tahammül edemeyen bir zihniyetle, ortak bir zemin bulup iş birliğini genişletmemiz ne denli mümkün olabilecektir.”

-“Rum zihniyetinin tek gayesi, Kıbrıs Türkü’nün yaşam hakkını kısıtlayıp, gençlerimizin dış temas yapmasını engellemektir”

Rum zihniyetinin tek gayesinin, Kıbrıs Türkü’nün yaşam hakkını kısıtlayıp, gençlerin dış temas yapmasını engellemek olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, bu zihniyeti, BM’nin şimdiki Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, geçmiş raporlarında, “Rum tarafının en büyük korkusu, KKTC’nin seviyesinin uluslararası alanda yükselmesi” olarak tasvir ettiğine dikkat çekti.

-“Kıbrıs Türkü, bu adanın eşit egemen ortağıdır ve gençlerimizin Rum gençleri kadar uluslararası turnuvalara katılma hakkı var olmalıdır”

“Rum Federasyon Başkanı Kumas’ın bu açıklaması ile bırakın taraflar arasında güven artırmayı, güveni ciddi anlamda sarsan bir girişim olarak görüyor ve bu korkunun artık bir saplantıya dönüşümü olarak nitelendiriyorum” diyen UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, “Kıbrıs Türkü, bu adanın eşit egemen ortağıdır ve gençlerimizin Rum gençleri kadar uluslararası turnuvalara katılma hakkı var olmalıdır” vurgusu yaptı.

2004 yılında Annan Planı'nın, Rum tarafınca reddedilmesinin ardından, dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyon ve ambargoların kaldırılması çağrısında bulunup, raporuna yazdığını hatırlatan Hasipoğlu, aradan 20 yıl geçmesine rağmen, Rum Futbol Federasyonu Başkanı’nın açıklamalarının, Rum tarafının, Kıbrıs Türkü’yle hiçbir paylaşıma hazır olmadığının yeni bir kanıtı olduğunun altını çizdi.

-“Sayın Holguin’in diyalog penceresini, Kıbrıs Türk halkının dünyayla bütünleşmesi yönünde genişletmesini de tavsiye ediyoruz”

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, “Bu talihsiz gelişmeyi de dikkate alarak, Kıbrıs sorununu federal çözümde gören kesimlerle görüşmeler yapıp cesaretlendiğini ifade eden Sayın Holguin’in diyalog penceresini Kıbrıs Türk halkının dünyayla bütünleşmesi yönünde genişletmesini de tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.