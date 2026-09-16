Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, omuriliğinde kırık tespit edilen ve ebeveynleri tutuklanan 9 aylık bebeğin Sosyal Hizmetler Dairesi himayesine alınan kardeşlerini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi, Lefkoşa’da 9 aylık bir bebeğin omuriliğinde kırık tespit edilmesi, ikiz kardeşininse daha önce beyin kanaması geçirdiğiyle ilgili kamuoyuna yansıyan gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor.

Olayın idari ve hukuki boyutuyla ilgili süreç devam ederken, çocukların can güvenliği, bakım ve korunma ihtiyaçları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi uzmanlarınca üstlenildi. Çocukların tedavi, rehabilitasyon ve koruma süreçleri devletin ve Sağlık Bakanlığı’nın güvencesi altında sürdürülüyor.

-"Sağlık durumları yakından takip ediliyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ile birlikte çocukları ziyaret ederek sağlık durumları ve yürütülen süreç hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Hasipoğlu, beyin kanaması geçiren çocuğun yeniden kontrollerinin yapıldığını belirterek, çocukların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

Polis Genel Müdürlüğü ve adli makamlar tarafından yürütülen tahkikatın bakanlık tarafından da hassasiyetle takip edildiğini belirten Hasipoğlu, çocukların fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik her türlü ihmal, şiddet ve istismara karşı duruşlarının net olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, çocuk haklarının ihlal edilmesine asla müsaade edilmeyeceğini belirterek, devletin savunmasız durumdaki tüm çocukların yanında olmaya ve gerekli koruyucu tedbirleri en üst düzeyde uygulamaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.